‘Nog geen besluit over voordracht Timmermans’

Rutte hoopt dat tijdens de Europese top van 20 en 21 juni al veel meer duidelijk zal worden over de nieuwe Europese Commissie. Daaraan vooraf vindt volgens hem een ‘heel proces’ tussen de politieke fracties in het Europees Parlement en de regeringsleiders plaats. ,,Het is een beetje een marktplaats met 28 landen.”



Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) herhaalde vandaag na de ministerraad nog eens dat het kabinet tegenstander is van het verschijnsel Spitzenkandidaat. Het is geen garantie voor een topfunctie, zei hij. Blok zei verder niet te willen speculeren over de voordracht van Nederland voor de Europese Commissie. Het kabinet is verdeeld over de ‘topkandidaten’. De VVD is tegen het systeem, het CDA is voor.



PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt dat het kabinet niet meer om zijn partijgenoot heen kan. Het kabinet moet Timmermans volgens hem nu voordragen als voorzitter van de Europese Commissie. ,,Als het kabinet dat negeert maken ze een fout”, zei Asscher vandaag in het radioprogramma 1 op 1.