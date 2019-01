Nog maar één eis voor toelating havist op vwo

De maatregel moet een einde maken aan de wirwar van toelatingscriteria die scholen nu nog hanteren. Op sommige scholen moeten havisten die door willen leren op het vwo nu nog gemiddeld een 7,5 halen voor hun eindexamen. Op andere instellingen geldt juist helemaal geen toelatingseis of is slechts een motivatiebrief nodig om door te mogen stromen.

Tegelijkertijd zegt Slob te willen voorkomen dat leerlingen alsnog moeten stoppen met het vwo omdat ze het niveau niet aankunnen. Daarom onderzoekt hij nog hoe leerlingen voorbereid kunnen worden op de overstap. Een van de mogelijkheden die hij ziet is de invoering van een eenduidige toelatingseis. Zo’n eis zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de leerling acht havo-vakken moet hebben afgerond, in plaats van zeven.

Pech

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (Laks) is ‘heel blij’ met het voornemen van Slob. ,,We hebben dit al jaren geleden aangekaart’’, zegt voorzitter Jordy Klaas. ,,Nu nog is het zo dat een school in Enschede heel andere voorwaarden kan stellen aan havo-gediplomeerden dan een school in Den Haag. Dan kun je als leerling zomaar pech hebben dat je niet door mag.’’