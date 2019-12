Noodplan om lerarentekort in grote steden aan te pakken

Dat schrijft minister Arie Slob vandaag aan de Tweede Kamer. Het is volgens hem ‘onvermijdelijk’ om het onderwijs anders te organiseren nu er minder leraren zijn ‘dan we gewend zijn’. De minister denkt aan digitale hulpmiddelen die leraren meer tijd geven en door onderwijstijd anders in te vullen. Hij wil daarbij niet inleveren ‘op kwaliteit’.

Het tekort aan basisschoolleraren stijgt minder hard dan eerder werd voorspeld. In 2024 is het lerarentekort 1300 voltijdsbanen lager dan in de raming van vorig jaar. De cijfers laten zien dat er over vijf jaar een tekort zal zijn van 1970 fulltimefuncties bovenop het huidige tekort. Hoeveel dat precies is, is volgens het ministerie ‘heel complex’ en valt daarom niet precies te zeggen.