NS mag rekening spoorgebruik later betalen vanwege crisis

Schouten: In 2030 moet stikstof­pro­bleem voor de helft zijn opgelost

24 april Minister Schouten van Landbouw wil dat in 2030 nog maar maximaal de helft van alle natuur in Nederland met een stikstofprobleem kampt. Daarvoor tast het kabinet diep in de buidel: de komende tien jaar gaat 5 miljard euro naar onder meer natuurherstel en uitkoopregelingen voor boeren.