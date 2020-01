Nu is het definitief: Vanaf dit jaar verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen

Ambassade waarschuwt: geëvacueer­de Nederlan­ders mogelijk in quarantai­ne in ander Europees land

13:39 Om de evacuatie van Nederlanders uit Wuhan mogelijk te maken, kan het zijn dat zij veertien dagen in quarantaine moeten in een ander Europees land. De Nederlandse ambassade in China waarschuwt Nederlanders die in het gebied zijn waar het coronavirus heerst daarvoor. Mogelijk worden zij op 'zeer korte termijn’ geëvacueerd.