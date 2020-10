Nu móet Rutte wel door: ‘Laat Klaas maar even lekker buitenspelen, net als Edith’

Goh, dat had Hans Wiegel toch niet gedacht toen hij vanochtend om 05.30 uur – ‘ik sta zoals u weet altijd vroeg op’ - de televisie aanzette. En daarmee spreekt hij voor menig ander VVD-lid. ,,Ik heb me wel een keertje afgevraagd of ie het wel leuk vindt om kroonprins te zijn. Maar dit zag ik niet aankomen, nee”, bekent Wiegel.