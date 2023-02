Nu ook zwart-op-wit: kabinetsformatie was drama, deadlines nodig

Nu staat het ook ‘wetenschappelijk’ vast: de laatste kabinetsformatie die leidde tot Rutte IV was ‘moeizaam, onprofessioneel, rommelig, moeizaam en chaotisch’. Althans, dat hebben de hoofdrolspelers verklaard in de evaluatie van de formatie, die staatsrechtgeleerden hebben uitgevoerd.

Volgens de onderzoekers zijn om tot verbetering te komen in het vervolg hardere deadlines nodig tijdens het proces. Nu is de formatie aan geen enkele tijd gebonden. Ofwel: knip het lange proces in stukjes, debatteer in de Tweede Kamer gaandeweg over de voortgang en ga niet eindeloos achter gesloten deuren onderhandelen tot er één eindresultaat ligt. ,,Zo blijft de urgentie behouden”, zegt emeritus-hoogleraar parlementaire geschiedenis Carla van Baalen, die de evaluatie leidde. Zij denkt aan periodes van ‘vier tot zes weken’.

Debacle

Volledig scherm In vrijetijdskleding spreken Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66) en Mark Rutte (VVD) elkaar op landgoed De Zwaluwenberg. Vooral Hoekstra wordt door zijn T-shirt voor jochie versleten op sociale media. © ANP De formatie die begon in 2021 duurde maar liefst 299 dagen (een record) en was één groot debacle. Eerst omdat de partijen alle denkbare coalitie-combinaties uitgesloten hadden, ofwel: die-wil-niet-met-die-en-die-niet-met-die.

En later, omdat aan het licht kwam dat VVD-leider Mark Rutte, anders dan hij had beweerd, tegenover de informateurs over de voor het vorige kabinet lastige CDA’er Pieter Omtzigt (‘functie elders’) had gesproken. Dat kwam aan het licht toen informateur Kajsa Ollongren (D66) haastig de onderhandelingstafel verliep en papieren in haar hand werden gefotografeerd waarop die tekst te lezen was. Alsof Rutte die lastpak wel even op een zijspoor zou (laten) zetten. Toen daalde het vertrouwen helemaal naar het nulpunt. Overigens, toen waren al weken van geroddel (‘Kaag is een ijskonijn’, ‘Wopke zegt alleen maar nee’) gepasseerd.

Gevechten

Het resultaat: maanden stilstaand water, gevechten uit schuttersputjes en met als slotsom dat precies dezelfde vier partijen VVD, D66, CDA, ChristenUnie een doorstart maakten van het vorige kabinet.

Sinds de koning(in) geen rol meer heeft bij de formatie, voor het eerst in 2012, worden de kabinetsformaties geëvalueerd. Die is ditmaal niet mals. Ook de betrokken politici zelf, die zijn geïnterviewd voor het rapport, oordelen hard. Ze noemden het proces ‘onprofessioneel, rommelig, moeizaam, chaotisch’ en de formatie werd zelfs ‘vreselijk’ genoemd. ,,Iedereen was het erover eens dat de formatie veel te lang had geduurd.”

De onderzoekers zelf spreken van een ‘historische’ formatie -in negatieve zin- omdat die ‘ongekend merkwaardig’ was, ‘welhaast’ een ‘slepend verloop’ kende en dus ‘in totaal bijna tien maanden (een record)’ duurde. ,,Ze heeft daarmee zelfs haar verre voorganger uit 1977 die de geschiedenis is ingegaan als ‘de moeder van alle formaties’ overtroefd.” Naast het geblunder door Ollongren speelden daarbij ook het ‘versplinterde politiek landschap een rol, de polarisatie, veel onvrede onder de bevolking, een over de kinderopvangtoeslagenaffaire gevallen kabinet én een coronacrisis’.

Het gevolg volgens de geïnterviewde lijsttrekkers: het aanpakken van armoede en de woningnood bleef liggen, omdat de Tweede Kamer daar gedurende formatie geen stappen in kon zetten.

Volgens Van Baalen en collega’s moet er voortaan één verkenner worden aangewezen, twee maakt dat er ‘over te veel zaken’ wordt gepraat. Ook een aanbeveling: ,,Néém een of twee dagen rust alvorens de formatie te starten.” Volgens de onderzoekers is het niet handig dat direct na de verkiezingen wordt gestart. ,,De lijsttrekkers krijgen dan enige tijd om de emoties en vermoeienissen van de verkiezingscampagne de -uitslag te verwerken.”

Rutte zei het tegen de onderzoekers zo: ,,Zorg dat er in ieder geval een weekend tussen zit. Ja, alsjeblieft. Iedereen is doodmoe.”

Omtzigt

Overigens richtte Kamervoorzitter Vera Bergkamp zich bij de presentatie van het rapport nog tot Kamerlid Pieter Omtzigt, die aanwezig was. Hij werd door de notitie ‘positie Omtzigt: functie elders’, natuurlijk onderwerp van de heisa. Bergkamp zei daarover vanmorgen: ,,Pieter Omtzigt heeft dingen meegemaakt die geen Kamerlid zou moeten meemaken.”

Volledig scherm Wopke Hoekstra (CDA) staat de pers te woord na afloop van een gesprek met informateur Mariette Hamer. De formatie maakte alle seizoenen mee. © Hollandse Hoogte / ANP

