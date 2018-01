Nu sneller tbs voor weigeraar mogelijk

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) loodste de wet erdoor. Het moet een einde maken aan de praktijk waarin tbs-weigeraars onbehandeld de cel uitwandelen.



Al jaren werd er gewerkt aan beleidsvoorstellen om dit tegen te gaan, maar omdat het raakt aan de privacy van verwarde personen was er lang discussie over hoe ver de wet mag gaan. Daarom lag het lang stil in de Eerste Kamer. Aan de beleidsvoorstellen werd al sinds 2009 gewerkt.



Weigeraars

Het is nu nog moeilijker voor rechters om bijvoorbeeld tbs op te leggen aan criminelen die zich psychisch niet laten onderzoeken. Jaarlijks gaat dit om honderd gevallen. Straks kunnen ook eerdere medische gegevens van verdachten worden opgevraagd, zodat er meer munitie is om tbs op te leggen.



Recent nog bleek bijvoorbeeld dat Michael P., de moordenaar van de Utrechtse Anne Faber, tbs had ontlopen door psychologisch onderzoek te weigeren. Dat was toen hij in 2011 vast kwam te zitten voor een meervoudige verkrachting.



Het wetsvoorstel regelt bovendien dat tijdens het strafproces op meer momenten kan worden gekozen voor gedwongen behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. Een rechter kan ook na het uitzitten van een celstraf straks nog tot een verplichte behandeling beslissen als justitie denkt dat dit nodig is.