NVWA onderzoekt rokende Hiddema bij 'Dit was het nieuws'

Op sociale media werd wisselend gereageerd op het voorval. 'Wordt er nog actie ondernomen tegen het feit dat Mr. Hiddema in het tv-programma Dit was het nieuws doodleuk sigaretten zat te roken, ben zelf net gestopt en vond het niet kunnen!!!', twittert iemand. 'Wat een zielig ...land zijn we geworden zeg. Ambtenaren gaan bepalen of u wel of niet mag roken', schrijft iemand anders.



De NVWA legde de VPRO in 2013 al eens een boete op nadat cabaretier Hans Teeuwen een sigaret opstak in het programma Zomergasten. Hij verklaarde later dat hij 'er niet bij na had gedacht'. ,,Ik vind het eigenlijk heel erg stom, roken. Maar ja, ik ben verslaafd." Voor de opnames zou er niets zijn afgesproken over roken tijdens het draaien.