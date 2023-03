Oekraïense Yara (17) moet van stemlijst: ‘Ik blijf campagne voeren voor de ChristenUnie’

Provinciale StatenDe Oekraïense vluchtelinge Yara Tymts (17) stond op de lijst van de ChristenUnie voor de verkiezingen van Provinciale Staten in Friesland. Maar nu moet ze van die lijst af en is een toekomst in de politiek weer een droom. ,,Ik had me willen inzetten voor jongeren in de provincie.”