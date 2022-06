Oekraïne, ‘dwarse’ lid Turkije en nieuwe leden Finland en Zweden: veel te bespreken op Navo-top

Hoe verder in Oekraïne?

Dat is een interessante kwestie. Sinds de invasie hebben de Navo-lidstaten flink wat militaire steun geleverd aan het Oekraïense leger. Het gaat om zware wapens, zoals houwitsers anti-tankraketten, maar ook om scherpschuttersgeweren en nachtkijkers. Oekraïne blijft vragen om ‘meer en zwaarder’, maar de Navo gaat daar niet onbeperkt in mee. Zo worden er geen langeafstandsraketten geleverd, omdat de angst bestaat dat Oekraïne daarmee Rusland gaat bestoken. Moskou heeft al gezegd dat dit ‘een rode lijn’ is: het zal niet accepteren dat er Navo-raketten gaan ontploffen op Russisch grondgebied. Dat baart ook op een ander gebied zorgen. Hoe zal Rusland reageren als Oekraïne in een later stadium van de oorlog, met Navo-wapens, de Krim of de Donbas wil terugveroveren? Dus: wat gaat de Navo nog leveren en onder welke voorwaarden?