Ollongren: Volgende week gaan we effecten zien van nieuwe coronamaatregelen

Het kabinet besloot, onder druk van de Tweede Kamer, deze week ook dat het gebruik van mondkapjes ‘dringend’ wordt geadviseerd in publieke binnenruimtes. Dat geldt dus bijvoorbeeld in supermarkten en bibliotheken.

Maandag al greep het kabinet flink in, met name in het sociale leven. Het gaat om maatregelen die vanaf morgen drie weken gaan gelden, tot 20 oktober. De horeca in het hele land moet om 22.00 uur de deuren sluiten. Er wordt geen publiek meer toegestaan bij sportevenementen, ook niet in de amateursport. Kantines zijn dicht en thuiswerken is weer de norm.