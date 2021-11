Omicronmutant mogelijk al breder verspreid in Nederland: ‘We maken ons zorgen’

Het is ‘zeker niet ondenkbaar’ dat er meer gevallen in Nederland zijn: ,,Deze dertien zijn nu bevestigd”, meldde minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) zojuist tijdens een kort persmoment in Rotterdam. ,,Maar het is denkbaar dat er meer gevallen in Nederland zijn.”

Lees ook Dit weten we tot nu toe over de 'zorgelijke’ omicronvariant van het coronavirus

Bij lang niet alle positieve testuitslagen wordt het ‘dna’ van het virus onderzocht, dus het kan zijn dat de mutant al breder verspreid is, erkent de minister. ,,Hij is nog niet teruggevonden in de wekelijkse steekproef van 1500, dus dat doet vermoeden dat-ie niet in groten getale aanwezig was, maar we weten het niet zeker. Dat moeten we onderzoeken. We maken ons zorgen over deze variant, omdat hij besmettelijker lijkt dan de andere varianten.”

De Jonge kan ‘niet uitsluiten’ dat de opkomst van de nieuwe variant Nederland dwingt om nog hardere lockdownmaatregelen te nemen. Experts zijn bezorgd over de mutant die waarschijnlijk een flink hogere reproductiewaarde heeft dan de nu dominante deltaversie. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe gevaarlijk de variant werkelijk is als het gaat om ziekenhuisopnames en de werking van bestaande vaccins.

Het RIVM roept alle reizigers die sinds maandag 22 november zijn teruggekeerd uit Zuid-Afrika, Botswana, Malawi, Lesotho, Swaziland, Namibië, Mozambique of Zimbabwe op zich te laten testen, óók als zij geen klachten hebben. Het kabinet beraadt zich met EU-lidstaten op nadere restricties voor het vliegverkeer. ,,Het is eigenlijk ondenkbaar dat je dit virus daadwerkelijk bij de grens kan tegenhouden. Je kunt de introductie vertragen, dat willen we, daarom nemen we maatregelen. Maar helemaal tegenhouden is onmogelijk in een open samenleving als Nederland, zo verbonden met het Europese continent.”

Vliegverkeer

Vrijdag legde het kabinet het vliegverkeer met Zuid-Afrika grotendeels stil om import van de variant te beteugelen. De aankomst op Schiphol van de twee laatste vluchten verliep volgens betrokkenen chaotisch. Uiteindelijk mocht een deel van de positief geteste passagiers gewoon naar huis in plaats van naar een quarantainehotel. ,,Zo rem je een virusvariant niet af”, reageerde D66-Kamerlid Jan Paternotte.

Maar volgens De Jonge kunnen mensen ook thuis in quarantaine: ,,De GGD deed het aanbod van een hotel op vrijdag, maar wie naar huis kan, kan ook daar veilig in quarantaine. Mensen moeten dat naleven, en honderd procent van de mensen uit deze gebieden wordt ook nagebeld, gemeenten gaan goed controleren.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: