Omstreden 2G-plan op de lange baan, langere avondlockdown dreigt

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) meldt het uitstel zojuist in een brief aan de Tweede Kamer. ,,Met de hoge infectiedruk nu en de aanhoudende druk op de zorg verwachten we niet dat er op korte termijn ruimte ontstaat om delen van de samenleving verder te openen met 2G.”



Ook de onzekerheden rond de nieuwe omikronvariant gooien roet in het eten, merkte de minister bij de inbreng van diverse fracties op de wetsvoorstellen die deze week behandeld zouden worden. ,,Daardoor is steun onvoldoende zeker.”



Het kabinet pleit er nu voor om de wetsvoorstellen in het nieuwe jaar te behandelen. Daardoor dreigt wel een langere avondlockdown, bevestigt een Haagse ingewijde. Al wil De Jonge daar formeel niet op vooruitlopen.

Deze week zou de Tweede Kamer debatteren over uitbreiding van de coronapas (3G) naar werkvloer en het onderwijs. Ook het plan om alleen nog gevaccineerde of genezen personen in horeca, bij concerten en festivals toe te laten (2G) zou behandeld worden. Daar riskeerde het kabinet een forse politieke nederlaag, alleen VVD en D66 toonden zich voorstander.

Luister ook onze podcast Politiek Dichtbij

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een massief blok in de Tweede Kamer is fel gekant tegen 2G. Onder meer coalitiepartij ChristenUnie en oppositiepartij GroenLinks gaven aan meer heil te zien in 1G - iedereen testen. Maar dat kost wekelijks tussen de 200 miljoen en 1,4 miljard euro, al naar gelang het type test en de sectoren waar 1G zal gelden.

ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker is dus ook tevreden met het uitstel: ,,Zoals vaker gezegd vinden we 2G - nu en ook later - geen heilzame weg. Wel moeten we werk maken van een langetermijnstrategie over hoe we gaan leven met corona. Nu is maximale creativiteit nodig om te zorgen dat iedereen ook op lange termijn mee kan blijven doen in de samenleving. Zoveel mogelijk testen is een belangrijk onderdeel van die strategie.” PVV-Kamerlid Fleur Agema is ‘dankbaar’ dat de Kamer ‘de pauzeknop indrukt’: ,,De wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt voor 2G en ook voor 3G op werk en in het onderwijs. Ik hoop dat het ook tot afstel komt.”

Tweedeling

Critici stellen dat het 2G-protocol een tweedeling in de toch al gepolariseerde samenleving veroorzaakt. Volgens berekeningen van het Outbreak Management Team kan 2G wel flink helpen tegen besmettingen en ziekenhuisopnames. Vergeleken met 3G kan het aantal infecties gehalveerd worden, het aantal ziekenhuisopnames zou met dik 80 procent dalen.

Het kabinet houdt daarom ‘onverminderd’ vast aan 2G en een bredere inzet van de coronapas, schrijft De Jonge: ,,Zonder toepassing van 2G zullen bepaalde sectoren, zoals delen van de horeca, cultuurinstellingen en evenementen, langer dan nodig gesloten moeten blijven.” In januari zal meer duidelijk zijn over de nieuwe omikronvariant, ook worden de effectiviteit van 3G en 2G nog beter onderbouwd. ,,Dat zijn cruciale bouwstenen die door uw Kamer betrokken kunnen worden.”

Pas op 11 januari praat de Kamer verder over het routeboekje rond 2G en 3G op meer plekken. Dan is meer duidelijk over de nieuwe variant, de effecten van de avondlockdown en ervaringen met 2G en 3G in andere landen.

Vaccinatieplicht

De 2G-discussie is in diverse andere landen al ingehaald door het debat over een verplichte coronavaccinatie. Oostenrijk en Duitsland willen de inenting vanaf februari verplichten, andere landen werken met een plicht in diverse sectoren - de zorg, het onderwijs, defensie.

In Nederland is de prikplicht nu niet aan de orde. Kabinetsplannen zijn er niet, zei premier Rutte tijdens de laatste coronapersconferentie. ,,Maar je kunt ook niks uitsluiten.” En De Jonge zei daar vrijdag over: „Ik heb geleerd niet te stellig te zijn.”

Een Kamermeerderheid laat de optie van een verplichte coronavaccinatie ook open. Vorige week stemde het parlement over een motie van Forum voor Democratie tegen de vaccinatieplicht, maar die haalde geen meerderheid. Onder meer VVD, D66, CDA, GroenLinks en PvdA stemden tegen die motie

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Kijk hier onze nieuwsvideo's over het coronavirus:

Volledig scherm Premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA). © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.