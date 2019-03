Omstreden Haagse politicus verdacht van zorgfraude

Khoulani heeft in 2014 en 2015 minimaal vier vervalste zorgfacturen ingediend bij zijn zorgverzekeraar DSW, aldus de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie. De al vaker in opspraak geraakte Haagse politicus, die met de Partij van de Eenheid wil meedoen aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen, staat maandag terecht bij de politierechter in Rotterdam. Hij wordt onder meer verdacht van valsheid in geschrift.

Ook een familielid van Khoulani wordt verdacht van deze vorm van fraude, waarbij sprake lijkt te zijn van een georganiseerd verband. De acht verdachten hebben valse facturen van honderden euro’s per persoon ingediend van dezelfde klinieken en apothekers in Marokko. Verschillende zorgverzekeraars zijn op deze manier opgelicht, aldus het OM.

Handeltje

Volgens DSW lijkt het erop dat Khoulani, verzekeringsadviseur van origine, de spilfiguur is in een handeltje in valse buitenlandse zorgfacturen. ,,De verdachten komen uit zijn omgeving’’, aldus Raymond Nyns, hoofd afdeling Bijzonder Onderzoek van de verzekeraar.

De zorgfraude kwam aan het licht in een werkgroep van verzekeraars, die verdachte facturen met elkaar uitwisselen. Er bleken identieke facturen uit Marokko in omloop te zijn, waaronder één van een bestaande arts, die woedend is dat van zijn praktijk misbruik is gemaakt. Ook Nyns neemt de fraude hoog op: ,,Fraude is de bijl aan de wortel van ons zorgstelsel. We zijn blij dat het OM deze zaken vervolgt.’’ Hij voegt toe: ,,Want meestal is daar geen capaciteit voor.’’

Volgens Nyns komt fraude met vervalste zorgfacturen uit het buitenland veel voor. Het gaat met name om facturen uit landen waar minder technische controle bestaat. ,,Landen als Marokko en Turkije zien wij vaak terugkomen.’’ Alleen verzekeraar DSW is jaarlijks miljoenen euro’s kwijt aan vervalste zorgfacturen uit binnen- en buitenland.

‘Leve ISIS’

Fractievertegenwoordiger en oud-raadslid Abdoe Khoulani van de Partij van de Eenheid is vaker in opspraak geweest. In juni 2014 lag hij onder vuur omdat hij terreurbeweging ISIS steunde. ‘Leve ISIS’, schreef hij op zijn Facebookpagina. In 2017 noemde hij een groep Israëlische scholieren die de SGP-fractie in de Tweede Kamerfractie bezocht ‘toekomstige kindermoordenaars’. Verschillende instanties en personen deden aangifte om deze uitspraak, maar het OM besloot hem toen niet te vervolgen.

Het OM vervolgt Khoulani wél voor belediging van de Utrechtse Anneke Brons. In een ingesproken bericht op Facebookmessenger noemde hij haar onder meer een ‘blonde teef’ en een ‘achterlijk dom wijf’. Zij deed daarop aangifte van belediging.

Op Twitter deelde ze een geluidsfragment van de uitbarsting. Het Haagse raadslid noemt haar een ‘blonde teef’ en een ‘achterlijk dom wijf’. ,,Weet je wat walgelijk is?’’, schreeuwt hij haar toe: ,,Die lelijke, lelijke bleke kop van je.’’