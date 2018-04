Omstreden milieurapport Lelystad Airport goedgekeurd

Op het eindoordeel van de onafhankelijke Commissie-mer is lang gewacht. Actiegroepen, minister Cora van Nieuwenhuizen, Tweede Kamer, gemeente Lelystad en provincie Flevoland, Schiphol Group en uiteraard Lelystad Airport zelf keken reikhalzend uit naar het eindresultaat van zes weken broeden door de deskundigen van de Commissie-mer.



Omstreden

De Lelystad-mer was omstreden sinds ingenieur Leon Adegeest vorig jaar oktober fouten in het onderzoek blootlegde. Geluidsberekeningen klopten niet, waardoor Gelderland en Overijssel mogelijk met meer overlast van vliegverkeer te maken krijgen. Minister Van Nieuwenhuizen liet de fouten repareren en de afgelopen twee maanden hield de Commissie-mer het aangepaste milieurapport tegen het licht. Deze commissie wordt geacht volstrekt onafhankelijk te beoordelen of het milieurapport aan alle regels voldoet en de effecten van de uitbreiding tot vakantieluchthaven goed in beeld zijn gebracht.



Actiegroepen zoals Red de Veluwe hebben daar echter geen vertrouwen in. 'Het milieueffectrapport rammelt aan alle kanten', laat de groep weten in een verklaring. 'De onafhankelijke commissie-mer zou het rapport makkelijk moeten kraken, maar doet dat niet.' Volgens Red de Veluwe heeft de commissie alleen overlegd met het ministerie en niet met de inwoners. 'Gedupeerden staan met lege handen.'



Ook de Stichting HoogOverijssel liet op voorhand geen spaan heel van het milieueffectrapport. De actiegroep noemde de mer ‘misleidend’ omdat ze ‘verzwijgt dat de laagvliegroutes meer dan een miljoen Nederlanders in de herrie zetten’.