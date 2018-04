Omstreden milieurapport Lelystad Airport nu wel kloppend

De uitbreiding van de regionale luchthaven werd eerder nog door verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen met een jaar uitgesteld doordat fouten waren gemaakt in de beoordeling. Lelystad Airport gaat nu pas in 2020 open voor vakantievluchten.



De VVD-bewindsvrouw wil meer tijd nemen voor onderzoek naar de milieugevolgen, het vastleggen van het aantal vliegbewegingen en de beste routes in een luchthavenbesluit.



De eerste hobbel, een accuraat rapport over de milieugevolgen, is nu genomen. Zo is het woningenbestand geactualiseerd. Ook zijn enkele foutieve invoergegevens gecorrigeerd. Het gaat concreet om fouten in de stuwkracht en de vlieghoogte van naderende vliegtuigen.