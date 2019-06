Omstreden renteverhoging op studieleningen van de baan

D66-minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven concludeerde vorige week dinsdag al in het finale debat in de Eerste Kamer dat het voorstel ‘niet op veel draagvlak kan rekenen’.

Het wetsvoorstel haalde geen meerderheid, de gehele oppositie was tegen. Het was hen niet duidelijk waarom de rente op studieleningen verhoogd moest worden. Volgens het kabinet was het nodig voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, maar dat vonden de meeste senatoren geen goed argument.

De maatregel moest de staatskas in 2060 een bedrag van 226 miljoen euro opleveren. De hogere renteopbrengsten moesten ervoor zorgen dat het leenstelsel betaalbaar zou blijven en de schatkist tegen een stootje zou kunnen, betoogde minister Van Engelshoven.

Dat het voorstel van de baan is, is een overwinning voor veel actievoerende studenten. Ook de achterbannen van regeringspartijen CDA en D66 roerden zich. Nu de verhoging niet doorgaat, wordt het weer gebaseerd op een vijfjarige rente. Het plan was om dat te verhogen naar tien jaar. Bij de leningen wordt uitgegaan van de rente op staatsobligaties.