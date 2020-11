OMT-advies: Houd restaurants dicht

video Dat er bij Toeslagen een ramp gaande was, drong maar niet door tot kabinet

23 november Geen enkel kabinetslid zegt door te hebben gehad dat duizenden ouders na een klein foutje met de kinderopvangtoeslag stelselmatig de vernieling in werden geholpen. Er waren weliswaar signalen, maar of ze nou Eric Wiebes of Lodewijk Asscher heten, echt doorvragen deden ze nooit.