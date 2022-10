Omtzigt en Rutte botsen over Sywert-sms’jes: ‘U zakt door een ondergrens’

Met videoMinister-president Mark Rutte en Pieter Omtzigt zijn vanavond hard geclasht over sms’jes uit de Sywert-deal. Omtzigt sprak het vermoeden uit dat op het ministerie van Algemene Zaken ‘politieke redenen’ worden gebruikt om te bepalen welke sms'jes niet of wel worden bewaard en openbaar gemaakt. Rutte ontstak daarop in woede en stelde dat Omtzigt ‘door een ondergrens is gezakt’.

Onlangs werd bekend dat premier Mark Rutte in strijd met de Archiefwet handelde door jarenlang appjes en sms’jes op zijn telefoon te wissen. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed concludeerde dat. Of Rutte belangrijke informatie over politieke besluiten heeft verwijderd, is volgens de inspectie niet te achterhalen.

,,Ik geloof niet dat er geen politieke redenen zijn achter het archiveren van sms’jes’’, zo beschuldigde Pieter Omtzigt de minister-president. Als bewijs daarvoor droeg hij de sms’jes aan die hij zelf naar Algemene Zaken stuurde rond de mondkapjesaffaire over Sywert van Lienden. ,,Die lagen binnen drie weken op tafel!’’

Daarop ontplofte Rutte: ,,U zakt hier door een ondergrens. We gaan hier een grens over. Omtzigt haalt er een WOB-verzoek bij om te laten zien dat Rutte en Algemene Zaken de boel afdekken. Geen sprake van!’

Volledig scherm Premier Mark Rutte en Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt) tijdens een eerder debat over de sms-berichten van de premier. © ANP

‘Wetten gelden niet voor de top’

Eerder dit jaar voelde Rutte zich in de sms-kwestie al in zijn persoonlijke integriteit aangetast, ,,Als er geen vertrouwen is, hoor ik het wel. Dan ga ik iets anders doen.”

De Tweede Kamer wilde echter weten of de premier bereidwillig was te vragen of zijn collega’s uit het kabinet bereid waren de sms’jes die zij hadden gewisseld, wel te openbaren. Daar had Rutte geen trek in, omdat de privacy en de eenheid van het regeringsbeleid in het geding kunnen zijn. SP-Kamerlid Renske Leijten haalde hard uit: ,,Zo gaat het altijd: er gelden wetten, maar niet voor de top.’’

De Volkskrant onthulde dat de premier jarenlang dagelijks sms’jes had gewist, maar of veel relevante informatie verloren was gegaan, valt niet meer te achterhalen. De premier heeft eerder dit jaar gezegd dat hij veel wiste, omdat zijn Nokia anders te traag zou worden.

`Wil niet uitsluiten dat kabinet nog eens wegloopt’

Rutte ging ook nog in op de vraag van de SP of het kabinet vaker zou gaan weglopen uit de Tweede Kamer. Onlangs had het kabinet de historische primeur in zijn geheel de hielen te lichten toen minister van Financiën door FvD bij de algemene politieke beschouwingen werd beschuldigd van een Britse geheim agent te zijn.

,,Het is niet de bedoeling dat regelmatig te doen,’’ zei Rutte. ,,Ik wil het niet, maar ik kan het niet categorisch uitsluiten.’’ Terugblikkend vond hij de verwijten van FvD aan zijn collega Kaag dat zo alle perken te buiten ging ,,dat dit de enige mogelijke reactie was.’’

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp mengde zich bij wijze van uitzondering ook in het debat. Over haar gesprek met Rutte na het vertrek van het kabinet zei ze: ,,Wij hebben uitgesproken dat dit niet voor herhaling vatbaar is.’’

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: