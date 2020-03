Ondernemers hebben oplossing voor tekort beademingsapparaten, maar ministerie geeft niet thuis

De Hoornse ondernemers Lars Fasten en Rob van der Molen ergeren zich wild, omdat ze door het ministerie van Volksgezondheid sinds afgelopen maandag van het kastje naar de muur worden gestuurd. ,,We komen er niet doorheen’’, zegt Rob van der Molen, die normaal evenementen organiseert. ,,Ondertussen zien we op televisie voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) zeggen dat het de vraag is of er genoeg beademingsapparaten op de intensive care zijn. Terwijl de Chinezen tegen ons zeggen: ‘Hoeveel wil je er hebben?’’’



De ondernemers begrijpen dat president Donald Trump de beademingsapparatuur die Philips in de Verenigde Staten maakt daar wil houden voor zijn eigen bevolking. ,,Maar dat is dus geen probleem. Alleen moet er wel iemand die telefoon op het ministerie van Volksgezondheid opnemen!’’