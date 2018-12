Onderwijsplan Asscher valt slecht bij christelijke partijen

ING-baas Hamers: dit had nooit mogen gebeuren

14:49 ING-baas Ralph Hamers heeft vanmiddag in de Tweede Kamer berouw getoond over recente gebeurtenissen bij de bank. Dat witwaspraktijken niet werden aangepakt, had ‘nooit mogen gebeuren’ en dat het desondanks de bedoeling was zijn eigen salaris met de helft te verhogen was een ‘inschattingsfout’, aldus Hamers.