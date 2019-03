Onderzoek naar ‘De Wereld Graait Door’

Minister Slob herhaalde dat vanmiddag, maar heeft de NPO wel opgedragen een onderzoek te doen naar de salarisconstructie van de presentator. ,,Daar moeten we voor nu even genoegen mee nemen.’’ Hij vindt wel dat we ‘af moeten’ van ontwijkingsconstructies. ,,Ik ben er ook wel een keertje klaar mee om voor dit soort vragen steeds naar de Kamer geroepen te worden.’’



De bewindsman informeert de Kamer over een paar weken, in zijn nieuwe visiebrief over de NPO, over eventuele aanvullende maatregelen om ontwijkingsconstructies verder in te dammen, maar benadrukt dat de regels al flink zijn aangescherpt voor de mensen die meer verdienen dan de minister-president. ,,We kunnen niet aan de bestaande constructies komen, maar dat aantal loopt terug.’’



Volgens Slob hebben vallen er nog maar vijf mensen onder de oude situatie. ,,Dus dat is een sterfhuisconstructie. die wereld draait in ieder geval niet door.’’