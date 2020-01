Onderzoek: tienduizend 55-plussers willen dood zonder dat zij ernstig ziek zijn

De groep van 55-plussers met een doodswens is zeer verschillend. Opvallende kenmerken zijn: ruim de helft is alleenstaand, deze mensen zijn vaak woonachtig in een stedelijk gebied, er is een oververtegenwoordiging van vrouwen en de helft is afkomstig uit een lagere sociale klasse.



Ook vindt de commissie het belangrijk te melden dat de stervenswens niet per definitie leeftijdgerelateerd blijkt te zijn en dus niet beperkt is tot mensen op hoge leeftijd met een ‘voltooid leven’. Sommige willen zelfs hun hele leven al dood.



,,Uitspraken zoals ‘mijn leven is voltooid’, ‘ik ben er klaar mee’ of ‘ik wil morgen liever niet meer wakker worden’ kunnen verder een uiting zijn van twijfel aan de betekenis van het eigen leven, een angst voor de toekomst of een meer gelaten verlangen naar de dood.”



D66 bereidt momenteel een wetsvoorstel voor om mensen van 75 jaar en ouder het recht te geven op euthanasie, ook als ze niet ondraaglijk lijden. Het geplande voorstel zorgt voor tweespalt binnen de regeringscoalitie, omdat ChristenUnie en CDA ertegen zijn. Zij willen dat ouderen die levensmoe zijn, uit de put worden geholpen. Niet dat ze zomaar een mogelijkheid krijgen tot euthanasie.