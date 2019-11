‘Ongecontroleerd faillissement zoals bij Slotervaart mag nooit meer voorkomen’

Rapport zorginspectieHet faillissement van het MC Slotervaart heeft in 2018 tot onnodig veel onrust en onduidelijkheid geleid. Zo’n ongecontroleerd faillissement mag nooit meer voorkomen in de zorg.

Dat zijn de conclusies van het onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar de kwaliteit van de zorg rond het bankroet van het Slotervaart. De inspectie heeft echter niet vastgesteld dat het faillissement tot calamiteiten of patiëntschade heeft geleid.

Het Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen werden op 25 oktober 2018 failliet verklaard. Vooral bij het Amsterdamse ziekenhuis leidde dit een tijdje tot een chaotische situatie. Zo moesten patiënten op stel en sprong naar een ander ziekenhuis worden verplaatst en konden mensen hun behandeling bij hun eigen arts ineens niet meer voortzetten.

De voorwaarden voor goede en veilige zorg in MC Slotervaart waren volgens de zorginspectie onvoldoende, met name in de eerste weken na het faillissement. ,,Dat komt doordat het ziekenhuis én andere betrokkenen geen tijd hebben gehad om zich voor te bereiden op het afbouwen en overdragen van de patiëntenzorg vanuit MC Slotervaart.”

Zorgaanbieders die in financiële problemen komen, moeten in de toekomst nadenken over de risico’s voor patiëntveiligheid en continuïteit van zorg en daarover afstemmen met betrokkenen, luidt de belangrijkste aanbeveling van de inspectie.