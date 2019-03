Onno Hoes blijft toch geen burgemeester Haarlemmermeer

Oproep Stem jij totaal anders dan je partner of vriend(in)? Dan zijn wij op zoek naar jou!

11:49 Voor een artikel in deze krant zijn we op zoek naar vrienden, geliefden en partners die heel andere politieke keuzes maken. Stem jij bijvoorbeeld Thierry Baudet en je vriend(in) voor Jesse Klaver? Of ben je voor de SP en je eega juist voor VVD? Of stemde je D66 en je partner PVV? We zijn benieuwd hoe die keuze je relatie beïnvloedt: wel, een beetje, of ... misschien helemaal niet? Wil jij meedoen? Neem dan - vóór woensdag 27 maart, 12.00 uur - contact op met verslaggever Eefje Oomen, via haar mail e.oomen@ad.nl.