Onzeker CDA worstelt met kandidatenlijst voor Tweede Kamerverkiezingen

Met Lucille Werner wordt nóg een Zuid­oost-Brabantse Kamerlid: ‘Met deuren slaan en champagne ontkurken’

27 oktober EINDHOVEN - Lucille Werner is de grote verrassing van de CDA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. De Eindhovense staat op plek 10 van de lijst, dus de kans is groot dat ze een plek krijgt in de Kamer. Ze is daarmee het tweede verrassende nieuwe Kamerlid uit Zuidoost-Brabant, na Inge van Dijk. ,,Een beetje creativiteit in de politiek is niet verkeerd.’’