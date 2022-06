Ook 25 jaar geleden moest de minister beveiligd worden, ook toen waren boeren boos

podcast Code Rood in Den Haag: de boze boeren zijn weer in aantocht

Hoogspanning in Den Haag nu de stikstofplannen van het kabinet zijn gepresenteerd. VVD-minister Van der Wal, haar partij, maar ook het CDA wachten roerige tijden, want het boerenprotest lijkt weer op te laaien. Verder lijkt het verbond tussen GroenLinks en PvdA gestalte te krijgen. Maar is die linkse samenwerking wel zo’n goed idee?

10 juni