Ook administratie omstreden islamitische school Cornelius Haga onder de loep

Het onderzoek van de inspectie voor het onderwijs naar het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam wordt uitgebreid met een ‘diepgaand onderzoek’ naar de administratie van de islamitische school. Volgens minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs is daar ‘alle aanleiding toe’.

Dat zei Slob vanmiddag tijdens het Vragenuurtje. Een verdere toelichting gaf de ChristenUnie-bewindsman niet, ook niet of hij gesjoemel met onderwijsgeld vermoedt of dubieuze geldstromen. Wanneer het onderzoek is afgerond, is niet bekend. ,,Uiteraard zo snel als mogelijk.’’



Het Cornelius Haga kwam vorige week onder vuur te liggen nadat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) schreef dat er ernstige signalen zijn over personen binnen de school, die contacten zouden hebben gehad met een terroristische organisatie. De vrees bestaat dat leerlingen anti-democratisch onderwijs zouden krijgen.



Vorige week werd de onderwijsinspectie het werk op de school onmogelijk gemaakt. Slob stelde daarop dat hij de financiering zou intrekken als de school de inspectie nogmaals zou belemmeren. Het bestuur heeft, aldus Slob, nu gezegd ‘alle medewerking’ te verlenen aan het inspectieonderzoek.

Sluiting

De Tweede Kamer uitte felle kritiek op de gang van zaken en wil dat de school zo snel mogelijk wordt gesloten. Dat staat de huidige wet echter niet toe. Dat vond VVD-Kamerlid Rudmer Heerema onacceptabel. ,,We kunnen clubhuizen van motorbendes sluiten, maar een school niet. Ik wil dat de minister alles, maar ook alles uit de kast trekt om deze school te kunnen sluiten.’’



Ook PvdA-leider Lodewijk Asscher begrijpt de willekeur niet. ,,Als in een café drugs wordt aangetroffen, dan gaat die onmiddellijk dicht. Nu is er een school waar anti-democratische denkbeelden worden gedoceerd, en dat schrijft het kabinet! En vervolgens staan we erbij in machteloosheid.’’



Het kabinet werkt aan twee wetten die meer mogelijkheden moeten geven om een school te sluiten of te verhinderen dat een school geopend wordt. Volgens Slob zullen die ‘zo snel als mogelijk’ in het parlement worden behandeld.

Geen nieuwe scholen

In de tussentijd heeft het bestuur van de school heeft volgens Slob aanvragen lopen in zeven steden om daar scholen te beginnen. Volgens Slob zullen die aanvragen worden afgewezen, omdat zij ook onder de huidige wet niet aan de norm voor het stichten van een school voldoet.