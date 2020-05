Ook CDA-voorzitter ziet landelijke samenwerking met FvD niet zitten

De Noord-Brabantse afdeling van het CDA bereikte onlangs overeenstemming over een provinciaal coalitieakkoord met onder andere de VVD en FvD. Ploum zegt daar veel vragen over te hebben gehad, en nog steeds te krijgen. ‘Met u voel ik de dilemma’s’, schrijft hij. Tegelijkertijd vindt hij het een ‘Brabantse keuze, waaraan een complexe voorgeschiedenis van een bestuurscrisis over provinciale thema’s vooraf is gegaan’.



Ploum snapt wel dat de samenwerking in Brabant leidt tot vragen over de landelijke politiek. ‘Meerdere uitspraken van de politiek leider van FvD zijn in mijn ogen niet verenigbaar met de principes die wij als CDA hoog houden’, zegt hij daar over. ‘Voor ons als partij is leidend dat partijen met wie wij willen samenwerken de pijlers van onze samenleving en rechtsstaat onderschrijven in plaats van afbreken’.