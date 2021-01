Ook een demissionair kabinet kán daadkrachtig optreden - mits de Kamer dat toestaat

RENOVATIE BINNENHOF Verhuizing Tweede Kamer naar tijdelijk pand gaat tóch door

17:24 De soap rond de verhuizing van de Tweede Kamer lijkt voorbij. Ondanks protest van Kamervoorzitter Khadija Arib gaat het parlement komende zomer verkassen naar een tijdelijk onderkomen in Den Haag. Een meerderheid in de Kamer is vóór verhuizen.