Ook gevaarlijke container met batterijen overboord bij Wadden

Geen landelijk verbod op hout stoken, overlastge­vers lokaal aanpakken

13:45 Er komt voorlopig geen landelijk verbod op het stoken met een houtkachel. Wel moeten gemeenten straks zelf optreden wanneer sprake is van overlast, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.