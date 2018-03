Ook het laatste referendum lijkt er niet te komen

,,Hoe zeg je dat op een nette manier? Ik hou m'n hart vast", antwoordt Krol gevraagd naar de stand van zaken. ,,Het aantal handtekeningen is de laatste weken enorm afgenomen. Op hoeveel de teller inmiddels staat weet de 50Plus-voorman niet precies, omdat de handtekeningen op verschillende plekken verzameld worden. ,,Maar het houdt niet over."



In het begin liep het nog storm voor een volksraadpleging over de afschaffing van de wet, die een belastingvoordeel geeft aan mensen die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost. De eerste ondergrens van 10.000 handtekeningen werd met ruim 27.000 ruimschoots behaald, en ook de definitieve doelstelling van 300.000 handtekeningen leek haalbaar. Halverwege februari had 50Plus al 100.000 steunverklaringen ontvangen.



Volgens Krol is er echter een duidelijke kentering geweest: het debat met minister Ollongren over de afschaffing van het raadgevend referendum. ,,De eerste paar weken ging het geweldig, maar direct na het debat zag je het instorten." Tijdens het debat werd duidelijk dat de coalitie het raadgevend referendum definitief afschaft, maar omdat 50Plus al daarvoor een volksraadpleging aanvroeg, kan die alsnog doorgaan.



Desondanks werd tijdens het debat voor veel kiezers duidelijk dat een volksraadpleging geen zin meer heeft, meent Krol. ,,Mensen denken: als ik nu m'n stem uitbreng, doet het kabinet er toch niks mee. We hebben veel mailtjes gehad van teleurgestelde kiezers. Ze zijn nog altijd voor referenda, maar hebben het idee niet serieus genomen te worden. Ook denken veel mensen onterecht dat het referendum sowieso niet meer door kan gaan, nu het kabinet het instrument heeft afgeschaft. Wat dat betreft heeft de minister gelijk: er is veel onduidelijkheid rond het referendum."