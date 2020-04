Ook jeugdtrainer kan coronatest krijgen, mantelzorger binnenkort

Het verruimde testbeleid betreft nu vooral medewerkers in het (speciaal) basisonderwijs, in (medische) kinderdagverblijven en op de buitenschoolse opvang. Vanaf vandaag worden ook jeugdtrainers toegevoegd aan het rijtje, bleek vanmorgen tijdens een technische briefing van experts aan de Tweede Kamer. Verder kunnen personen die beroepsmatig betrokken zijn bij het vervoer van groepen kinderen zich straks laten testen op corona, als ze minimaal 24 uur klachten hebben en zijn doorverwezen.

Ook test voor mantelzorgers op komst

In Nederland geven jaarlijks circa 4,4 miljoen 16-plussers hulp aan hun partner, familie, vriend of buur die hulp nodig heeft vanwege lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen of ouderdom. Naar schatting 750.000 mantelzorgers zorgen langdurig (langer dan drie maanden) en intensief (meer dan acht uur per week).