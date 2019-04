Ook twijfels over vergoedingen voor verblijfskosten FvD-Kamerlid Hiddema

Hiddema geeft in de krant toe dat hij weliswaar is ingeschreven in Maastricht, maar zijn tijd veelal in Amsterdam spendeert. Omdat hij bij de Kamer opgaf in Maastricht te wonen – waar de advocaat ook staat ingeschreven – krijgt hij de maximale vergoeding van ruim 24 duizend euro netto per jaar. Ieder Kamerlid dat verder dan 150 kilometer van het Binnenhof woont, heeft daar recht op. Hiddema zegt eventueel te veel ontvangen vergoeding terug te willen betalen.



In de Wet basisregistratie personen staat dat iemand zich moet inschrijven in de gemeente waar hij of zij ‘naar redelijke verwachting gedurende een half jaar ten minste twee derde van de tijd in Nederland verblijf zal houden’. Hiddema zegt die twee derde in Maastricht niet te halen, maar wél in Amsterdam. Zijn advocatenkantoor heeft weliswaar een filiaal in Amsterdam, maar is gevestigd in Maastricht. De advocatenwet schrijft voor dat een advocaat in één arrondissement kantoor houdt en dat het kantooradres van een advocaat wordt beschouwd als zijn woonadres.



Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Orde van Advocaten is het echter geen probleem als een advocaat woonachtig is in een andere plaats en zich daar ook heeft ingeschreven.