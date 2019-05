Op jacht naar de niet-stemmer

Als zelfs Conchita Wurst, de Oostenrijkse hij/zij die ooit het Eurovisiesongfestival won, wordt opgevoerd (‘Ga stemmen!’), dan weten we het zeker: de Europese Unie doet er alles aan om haar burgers naar de stembus te krijgen. Meer dan ooit tevoren, zeggen officials in Brussels zelf. Want, zo klinkt het uit officiële monden: ,,Democratie is geen gegeven, je kunt haar niet als vanzelfsprekend beschouwen. De ene na de andere opiniepeiling wijst uit dat mensen de EU iets goeds vinden. De kunst is om hen ervan te overtuigen te stemmen, in het bijzonder de jongere generaties. In een vrije, open democratische samenleving telt elke stem en mening.”