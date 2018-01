Openhartige Jesse Klaver: Het voelde alsof ik mijn moeder verraadde

Tijdens die formatie overleed Klavers moeder Marcella. Ze was nog maar 51. ,,We vroegen ons vorig jaar af wie voor onze kinderen zou gaan zorgen als één van ons iets zou overkomen. Mijn moeder was een serieuze optie. We dachten: die is nog zó jong, die gaat nog jaren mee. Maar zo werkt het niet.”



Klaver noemt Jolein belangrijk voor hem. ,,Mijn moeder zei vroeger al eens dat ik ooit iemand tegen zou komen waarvan ik zo veel zou houden die geen familie is. Ik kon me daar niks bij voorstellen. Maar het klopt wel.” Zonder Jolein zou Klaver zijn werk niet kunnen doen, zegt hij. ,,Wat ze allemaal van me pikt…” Van Erven Dorens vraagt zich daarna af of die opmerking ‘Kennedy-esque’ is bedoeld. De voormalige Amerikaanse president, die Klaver vaak als zijn voorbeeld noemt, stond er om bekend veel affaires te hebben. Klaver zet dat beeld snel recht. ,,Nee, nee. Meer omdat ik vaak niet thuis ben.”



Hij riep zijn vrouw tijdens de uitslagenavond op 15 maart vorig jaar in de Amsterdamse Melkweg op het podium. Dat nam ze hem niet in dank af. ,,’Ja lul’, zei ze toen. Zo noemt ze mij thuis wel vaker.” Op de vraag wie thuis de baas is, antwoordt Klaver: ,,De kinderen. Dat zijn twee kleine generaals.”