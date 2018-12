Opmerkelijk advies: Kamerleden mogen niet meer stemmen bij eigenbelang

‘Als volksvertegenwoordiger behartigen Kamerleden de belangen van de bevolking en vanuit hun andere functies nemen zij kennis mee over de belangen die in een of meer specifieke sectoren spelen’, schrijft Remkes in zijn eindrapport. ‘Dat kan zeer waardevol zijn, maar het kan ook leiden tot onevenredige bevoordeling van specifieke belangen.’

Ophef

Het advies is opmerkelijk, omdat in september ophef ontstond over het stemgedrag van VVD-senator Anne-Wil Duthler in de Eerste Kamer. Zij stemde over een wet waar haar bedrijf eerst advies over had gegeven. Andere senatoren haastten zich om te zeggen dat daar niets mis mee was. ,,De suggestie wordt nu gewekt dat dit een unieke zaak is”, reageerde VVD-fractievoorzitter Annemarie Jorritsma. ,,Dat is helemaal niet zo.”