Oppositie ontstemd over aanschaf extra Joint Strike Fighters

SP-Kamerlid Sadet Karabulut spreekt van een ‘heel slecht idee’. ,,Wij zijn nooit voorstander geweest van de JSF. Het toestel is te duur en vertoont technische mankementen. Daarnaast staan wij een heel andere krijgsmacht voor: een bescheiden leger dat vredesoperaties kan ondersteunen. Ondertussen laat Nederland zich steeds weer onder druk zetten door de VS.’’ De SP’er zou liever zien dat het geld wordt gebruikt om personeelsachterstanden weg te werken. ,,Er is in het verleden roofbouw op Defensie gepleegd, er zijn nog veel problemen over die een oplossing verdienen.’’



De PvdA, nu in de oppositie, stemde destijds in met de komst van de JSF. Kamerlid John Kerstens: ,,Nu extra geld beschikbaar is, ligt de aanschaf van extra toestellen voor de hand. Die verbeteren de slagkracht en inzetbaarheid van de Nederlandse F35’s.’’ Toch zegt ook hij: ,,Voor de PvdA is overigens zeker ook de aanwending van het extra budget voor het behoud van personeel via een verbetering van de arbeidsvoorwaarden bij Defensie belangrijk. Daar hebben we steeds op aangedrongen.’’