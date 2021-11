Oproep burgemeesters aan minister: ook dit jaar weer een vuurwerkverbod

Hoewel bronnen binnen het kabinet er ‘nadrukkelijk rekening mee houden’ dat er de komende jaarwisseling weer vuurwerk mag worden afgestoken, is de strijd nog niet gestreden. Het Veiligheidsberaad, waarin de burgemeesters zijn verenigd, pleiten in een brief aan demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid voor een algeheel vuurwerkverbod.

De burgemeesters willen zowel een verbod op de verkoop als op het afsteken van vuurwerk. ‘Belangrijkste reden is dat de zorg en het zorgpersoneel momenteel onder zware druk staan als gevolg van de coronacrisis', schrijft het Veiligheidsberaad. ‘De verwachting is dat dit voorlopig ook niet significant wijzigt.’

Vorig jaar gold er wel een algeheel vuurwerkverbod vanwege de nijpende situatie in de ziekenhuizen. Dit jaar lijkt het kabinet daar niet naar te neigen, meldde deze site gisteren. Bronnen binnen het kabinet stelden dat de druk op de zorg nu minder hoog is dan eind 2020. Daardoor zou het kabinet vrezen dat de ‘stevige onderbouwing’ ontbreekt die bij de Europese Unie nodig is voor een algeheel vuurwerkverbod. Voor de vuurwerkbranche waren die geluiden een ‘zucht van verlichting'.

Of de druk op de zorg echt zoveel minder is dan vorig jaar, is overigens maar de vraag. Het aantal coronabesmettingen loopt flink op, en ook de ziekenhuizen raken steeds voller. Onder meer in Zuid-Limburg zijn de zorgen erg groot.

Niet geknald

Knalvuurwerk en vuurpijlen zijn overigens al sinds vorig jaar verboden. Als het aan de burgemeesters ligt, wordt er tijdens oud en nieuw ook geen siervuurwerk afgestoken. ‘Het aantal coronabesmettingen is hoger dan ooit en stijgt nog altijd snel. Dit leidt tot een zeer grote druk op de ziekenhuizen, huisartsenposten en andere onderdelen van de zorgketen.’

Vorig jaar leidde het vuurwerk verbod tot een ‘significant lagere registratie van slachtoffers', vervolgt het Veiligheidsberaad. ‘Een vuurwerkverbod kan ook dit jaar bijdragen aan minder slachtoffers rond de jaarwisseling, hetgeen de zorg enigszins zal ontlasten.’ Bovendien zorgt het afsteken van vuurwerk ervoor dat mensen met oud en nieuw vaker bij elkaar zullen komen, verwachten de burgemeesters. ‘In het licht van het oplopend aantal besmettingen is dat ons inziens nu ongewenst.’

Ook de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) schaart zich in een persbericht achter een verbod op al het vuurwerk met oud en nieuw. ‘Gegeven de zeer grote druk die er momenteel op de ziekenhuizen is, is iedere overheidsmaatregel die een acute zorgvraag kan voorkomen welkom’, stelt de NVT. ‘Wij zijn verbaasd over de mededeling dat het demissionaire kabinet dit jaar geen landelijk vuurwerkverbod wil uitvaardigen rond de jaarwisseling.’

De vuurwerkbranche, verenigd in Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN), Vuurwerkcheck en Stichting Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond (HVLV), laat weten enorm verbaasd te zijn over het standpunt van de burgemeester. ‘Nu het kabinet geen vuurwerkverbod meer wil en OMT-experts als Diederik Gommers en Ernst Kuipers duidelijk hebben aangegeven dat een vuurwerkverbod nauwelijks effect heeft op de druk op de zorg, komen de burgemeesters ineens in opstand. We gaan ervan uit dat het kabinet bij zijn standpunt blijft en de uitspraken van de OMT-experts wel serieus neemt.’