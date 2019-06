Opstelten mengde zich wel degelijk in ‘minder Marokkanen’-zaak Wilders

Minister: Middel tegen spierziek­te SMA vergoed voor álle patiëntjes

6 juni Spinraza, een middel dat helpt bij de spierziekte SMA, komt zo snel mogelijk voorwaardelijk in het basispakket voor álle patiëntjes die voor het medicijn in aanmerking komen. Vooralsnog kregen alleen kinderen tot een jaar of negen het middel vergoed.