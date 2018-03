Oud-chauffeur Pim Fortuyn grote winnaar in Tilburg

Hans Smolders heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg tien zetels gewonnen met zijn Lijst Smolders Tilburg (LST). Het is een winst van vijf zetels. Daarmee is de voormalige chauffeur van Pim Fortuyn de grote winnaar in de Brabantse gemeente.

Lijst Smolders wordt daardoor de grootste partij in de gemeenteraad van Tilburg. D66 houdt negen zetels. GroenLinks boekt twee zetels winst en komt uit op zes.

Winnaar Hans Smolders wil met iedereen praten over een mogelijke coalitie, maar andere partijen voorzien problemen. De zittende coalitie kan op papier doorregeren. ,,Laten we proberen in het belang van de stad samen te werken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we een coalitie kunnen vormen", zei hij gisteravond. Smolders was op 6 mei 2002 getuige van de moord op zijn voorman Pim Fortuyn. Hij sloot zich aan bij Leefbaar Nederland en, na de verwijdering van Fortuyn uit Leefbaar Nederland in 2002, bij de zojuist opgerichte LPF. Daarvoor zat hij ook in de Tweede Kamer.

,,Als ze ons nu nog passeren, vreet ik mijn schoenen op". Zo reageerde Peter van den Hoven, de tweede man van de LST, gisteren ook op de overtuigende verkiezingswinst van de partij in Tilburg.

Volledig scherm Cees van Dijk, Hans Smolders (tweede van links) en Peter van den Hoven vieren de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg. © JAN VAN EIJNDHOVEN BEELDWERKT

'Niet in een college'

D66-lijsttrekker Berend de Vries zal het gesprek met Smolders 'fatsoenshalve voeren'. ,,Vanaf morgen gaan we kijken wat dit gaat brengen, maar ik blijf erbij dat we niet met Smolders in een college stappen." Zowel op inhoud als in politieke stijl en mensbeeld sloot D66 al voor de verkiezingen die samenwerking uit. Reactie van Smolders: ,,Dat wil ik dan van hemzelf horen."

Grote winnaar is ook GroenLinks. ,,Zo goed hebben we het nog nooit gedaan in Tilburg. Dat past in de landelijke trend, maar is ook te danken al onze vrijwilligers die al vanaf augustus campagne voeren", zei lijsttrekker Mario Jacobs.

Hij spreekt van een 'interessante exercitie om de '2,5 pagina verkiezingsprogramma' van Smolders met die van GroenLinks te vergelijken. ,,We gaan altijd praten, maar bepalend zijn bij ons de leden. Die zie ik er niet snel mee instemmen. Ik denk dat Hans de tactische fout heeft gemaakt om met een landelijke partij (Forum voor democratie, SJ) in zee te gaan."

'Ongelooflijk lastig'

De VVD bleef GroenLinks in percentage nipt voor, maar haalt eveneens zes zetels. Lijsttrekker Oscar Dusschooten: ,,Felicitaties aan de LST, maar ik denk dat het ongelofelijk lastig wordt om met Smolders tot een meerderheid te komen als D66 niet meedoet."

Het CDA verliest twee zetels. ,,We hadden gehoopt op vijf, maar het zij zo", sprak lijsttrekker Erik de Ridder gelaten. ,,De enige partij in de coalitie die heeft gewonnen is GroenLinks, terwijl je toch niet kunt zeggen dat het slecht gaat met de stad. Maar mensen moeten uiteindelijk een bolletje rood kleuren, dan spelen blijkbaar andere factoren", aldus de leidsman Erik de Ridder.