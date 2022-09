Oud-minister Henk Kamp voelde zich misleid over hoge gaswinning in Groningen

Ook oud-minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) zei er ‘echt chagrijnig’ over te zijn. ,,We kwamen erachter dat de kennis over aardbevingen en de risico’s van gaswinning zeer beperkt was. Daarom ging het SodM zelf rekenen, maar dat behoorde niet tot hun takenpakket.’’ Omdat onder ander TNO en het KNMI met andere adviezen kwamen, kon het kabinet het SodM-advies niet goed wegen.



Volgens Dijsselbloem had de SodM achteraf gezien gelijk, maar was de onderbouwing van het advies aanvankelijk ‘houtje touwtje’. ,,Daarom stelde Kamp voor extra onderzoeken te laten uitvoeren en ik heb hem daarin gesteund.’’



Nadat Kamp besloot niet in te grijpen, ging de gaswinning juist met zo’n 5 miljard kuub omhoog in 2013. Dat leidde tot grote woede in Groningen. Kamp vertelde daarover dat hij zich achteraf misleid voelt door gaswinningsbedrijf Gasterra, dat verantwoordelijk is voor de verkoop van Gronings gas.



Toen hij om uitleg vroeg waarom de winning omhoog was gegaan, meldde Gasterra dat dat nodig was omdat het de eerste maanden van dat jaar kouder was geweest dan gemiddeld, er meer gas nodig was om de reserves op te vullen en er minder was opgepompt uit kleine velden waardoor er meer uit Groningen moest komen. Later bleken die cijfers niet te kloppen. Zo was er niet 3 maar slechts 1,5 miljard kuub extra nodig geweest door de koude winter.