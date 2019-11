Oud-SGP-Kamerlid vindt liefdesgeluk bij VVD-staatssecretaris

,,Een VVD’er en een SGP’er, dat kan gewoon”, stelde Van Ark na afloop van het partijcongres van haar partij op Papendal. Dat is opvallend, want de SGP-politicus verliet na bijna acht jaar Kamerlidmaatschap in april 2018 de Tweede Kamer om zijn huwelijk te redden, zo schreef hij in zijn afscheidsbrief. Inmiddels is de 49-jarige Dijkgraaf gescheiden, wat in strenggelovige SGP-kringen ongebruikelijk is. Van Ark (45) scheidde in 2013 van haar man. Ze heeft twee dochters, Dijkgraaf drie zonen.