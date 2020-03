Oudgediende Martin van Rijn (PvdA) is de komende drie maanden minister voor Medische Zorg

De PvdA’er Van Rijn was tussen 2012 en 2017 in het vorige kabinet-Rutte staatssecretaris voor Volksgezondheid. De benoeming is zeer opvallend: de PvdA zit niet in de coalitie. Toch levert die partij nu tijdelijk een minister.

,,Partijkleur is nu even niet interessant’’, zegt premier Rutte. ,,Ik ben blij te kunnen melden dat een zeer ervaren persoon bereid is gevonden deze functie de komende drie maanden te gaan vervullen, als tijdelijke minister voor Medische Zorg. Hij doet dit op persoonlijke titel. Er zijn maar weinig mensen die direct inzetbaar zijn. Hij behoorde tot de beste leden van het vorige kabinet.’’

Van Rijn ging na zijn politieke loopbaan verder als voorzitter van de raad van bestuur van de ziekenhuisgroep Reinier Haga. Rutte belde hem vanochtend op met de vraag of hij dat wilde doen. Daarna heeft ook overleg plaatsgevonden tussen Rutte en PvdA-Leider Lodewijk Asscher.

Asscher

Asscher heeft Rutte laten weten dat de PvdA graag meewerkt in tijden van crisis, maar dat dit niet betekent dat de oppositiepartij nu ineens een vaste gedoogpartner is van het kabinet. De PvdA wil de handen vrij houden om kritiek te kunnen uitoefenen op de corona-aanpak van het kabinet. Van Rijn zal de komende maanden ook geen Kamerdebatten doen.

Over drie maanden wordt alsnog een VVD’er aan het roer gezet, zo verwacht Rutte. ,,Wij gaan er vanuit dat de grote strijd tegen corona ons de komende maanden gaat bezighouden. Daarna gaat iemand uit de coalitie de portefeuille op normale manier invullen.’’

Martin van Rijn zette zich in het vorige kabinet in voor de verpleeghuiszorg. Hij zorgde er onder andere voor dat er ruim 2 miljard euro extra beschikbaar kwam voor de zorg. Dat kwam door een wetswijziging waardoor het huidige kabinet ineens verplicht was een advies te volgen om meer handen aan het bed vrij te maken.

Ouderenzorg

De PvdA-staatssecretaris kreeg tijdens zijn bewind veel kritiek op de stand van zaken in de ouderenzorg. Zo deed zijn vader, samen met Ben Oude Nijhuis, in het Algemeen Dagblad zijn beklag over de behandeling van hun echtgenotes in het verpleeghuis. Ook kwam er een grote actie onder leiding van columnist Hugo Borst.

Van Rijn geldt als uiterst ervaren. Hij kent het ministerie waar hij leiding gaat geven tot in detail. Reden waarom Rutte in deze bijzondere tijden een beroep op hem doet. ,,Wij zitten op dit moment in een van de grootste crises in de Nederlandse geschiedenis. Laten we nou blij zijn dat Martin van Rijn bereid is dit te doen.’’