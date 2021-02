Ouwehand: ‘Nu we opgesloten zitten door corona gaan mensen anders naar dierentuinen kijken’

Volgens Ouwehand zijn dierentuinen niet meer van deze tijd en zullen ze omgevormd moeten worden. Het denken over een dierentuin is volgens haar opgeschoven. ,,Zorg dat dierentuinen een opvangfunctie hebben en voorkom dat we dieren hun hele leven opgesloten houden voor het vermaak van mensen. Het welzijn zou voorop moeten staan.”

Artis

Onlangs werd bekend dat het leeuwenverblijf in Artis door geldnood wordt bedreigd. Volgens Ouwehand is het niet erg als de leeuwen uiteindelijk zouden verdwijnen, ook al omdat Artis niet flink kan uitbreiden. ,,Je moet kijken: wat kan daar nou wel? En voor andere dieren zul je moeten kijken naar een betere plek, bijvoorbeeld waar meer ruimte is.”



Ouwehand kan zich voorstellen dat Nederlandse dierentuinen een rol kunnen vervullen om ervoor te zorgen dat diersoorten niet uitsterven. Maar niet alle beesten komen in aanmerking, stelt ze. ,,Het ligt niet voor de hand om in Nederland een giraf te fokken en hem dan weer uit te zetten in Afrika.”

Basisinkomen

In gesprek met lezers van deze site legde Ouwehand onder meer uit dat haar partij als enige gevestigde partij wel voelt voor de invoering van een basisinkomen. Wel moet dit eerst worden onderzocht. Grote vervuilers zouden wat haar betreft de kosten moeten dragen. Ouwehand: ,,Het is onbestaanbaar dat je in Nederland zelfs als je werkt je vaste lasten niet kan betalen. Een basisinkomen kan ervoor zorgen dat je niet in problemen raakt en dat je een vaste basis hebt.”

Gevraagd naar hoe duurzaam Ouwehand zelf is biechtte ze op dat ze af en toe eten weggooit. ,,Dan denk ik achteraf dat ik het anders had moeten doen.” Toch voelt ze zich er niet schuldig over, ,,want ik doe wat ik kan. Ik ga zoveel mogelijk met de trein en fiets en ga niet op vakantie met het vliegtuig.”

