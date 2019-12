Overwegongevallen lopen terug, behalve in Stint-jaar 2018

In 2018 waren er 14 dodelijke slachtoffers door ongevallen op overwegen te betreuren ten opzichte van 6 dodelijke ongevallen in 2017. ,,Mede vanwege deze aantallen is en blijft overwegveiligheid een prioriteit”, laat minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) weten.

Het streven van dit kabinet is nul dodelijke slachtoffers op en rondom overwegen. Ook moeten binnen vijf jaar circa 180 openbare en openbaar toegankelijke onbewaakte overgangen worden opgeheven of beveiligd.



In lijn met de jaren ervoor concludeert de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) ook voor 2018 dat het Nederlandse spoor veilig is. Nederland zit in de top 3 van Europa als het gaat om laagste aantal significante ongevallen.



Uitzondering was het zware ongeval met de Stint. Op 20 september lukt het de bestuurder niet om tijdig te remmen voor een gesloten overweg in Oss. In de bak zitten vijf kinderen. De Stint rijdt door de gesloten boom heen. Er vallen vier doden en twee zwaargewonden.



In 2018 zijn er geen nieuwe overwegen aangelegd en zijn 26 overwegen opgeheven.