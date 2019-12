Oxfam Novib: Jaarlijks 20 miljoen mensen ontheemd door klimaatrampen

Mensen hebben zeven keer meer kans hebben om ontheemd te raken door extreem weer, zoals cyclonen, overstromingen en bosbranden, dan door aardbevingen of vulkaanuitbarstingen. Ook hebben mensen drie keer meer kans hun huis noodgedwongen te moeten verlaten door extreem weer hebben dan door geweld. Mensen in ontwikkelingslanden, die de minste verantwoordelijkheid dragen voor de uitstoot van broeikasgassen, lopen daarbij veruit het meeste risico.

De ongelijke gevolgen van klimaatverandering zijn volgens Oxfam overal ter wereld zichtbaar. Mensen in landen met lage inkomens zoals India, Nigeria en Bolivia lopen meer dan vier keer zoveel kans om ontheemd te raken door extreem weer dan mensen in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Ongeveer 80 procent van alle ontheemden die de afgelopen tien jaar hun huis moesten verlaten, woont in Azië - waar 60 procent van de wereldbevolking woont. Meer dan een derde van de mensen die wereldwijd in extreme armoede leven, woont in Azië.

Zwaarste prijs

,,Westerse regeringen voeden de klimaatcrisis door slap beleid te voeren’’, zegt klimaatexpert Bertram Zagema van Oxfam Novib. ,Klimaatverandering drijft miljoenen vrouwen, mannen en kinderen uit hun huizen en laat de armste mensen in de armste landen de zwaarste prijs betalen.”



De ontwikkelingsorganisatie hekelt de terughoudendheid van rijke landen om arme landen die nu al kampen met ernstige gevolgen van klimaatverandering financieel te helpen. ,,Rijke landen laten arme landen grotendeels zelf opdraaien voor de stijgende kosten veroorzaakt door klimaatgerelateerde rampen. Uit onze nieuwe analyse wordt duidelijk dat de economische verliezen door extreem weer in het afgelopen decennium gemiddeld gelijk waren aan twee procent van het nationale inkomen van landen. Dat percentage is veel hoger voor veel ontwikkelingslanden – oplopend tot 20 procent voor kleine eilandstaten’’, aldus Zagema.



Hij roept regeringsleiders waaronder de Nederlandse premier Mark Rutte op zich in Madrid in te zetten voor snellere en grotere emissiereducties. Ook moeten zij volgens Oxfam snel over de brug te komen met de afgesproken 100 miljard dollar jaarlijkse klimaatsteun aan ontwikkelingslanden.