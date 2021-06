Partijen willen meer ruimte voor horeca en cultuur: ‘Laat 100 gasten toe op het terras’

LIVESTREAMDe roep om snellere versoepelingen klinkt luider nu het coronavirus op zijn retour is. Vandaag debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de coronamaatregelen, vaccinatieplannen en de kwestie-Sywert.

Vanaf komende zaterdag gaat het land meer van het lockdownslot: restaurants en cafés mogen open, net als bioscopen, concertzalen en theaters. De volgende versoepeling is voorzien voor dertig juni, maar er gaan stemmen op - onder meer bij de PVV en de VVD - om deze naar voren te halen (als mogelijk).

Eerder deze week zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) nog dat daar geen ruimte voor is, maar het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt hard, naar in totaal 1189 nu. RIVM-directeur Jaap van Dissel is ook opvallend optimistisch: ,,We zien een snelle daling in de ziekenhuizen, van ongeveer 70 procent ten opzichte van de piek eind april.”

De VVD is blij dat het kabinet niet star ‘vasthoudt aan het versoepelschema’, zei Tweede Kamerlid Aukje de Vries: ,,Het is goed dat we flexibel zijn, dat we doen wat kan. En dat eind juni, of mogelijk eerder zelfs, twee versoepelstappen tegelijk gezet kunnen worden.”

PVV-leider Geert Wilders heeft meer haast: ,,Het aantal gevaccineerden stijgt gigantisch, de IC's lopen leeg. Gooi Nederland open. Laat mensen naar het EK kijken op een terras. Corona is niet voorbij, de coronacrisis wel.” Maar de VVD wil behoedzaam zijn: ,,We moeten eerst die vaccinatiegraad op een hoog niveau hebben”, zei De Vries.

D66-Kamerlid Jan Paternotte wil dat het kabinet snel het aantal bezoekers per terras verdubbelt, van 50 naar 100. ,,Straks mag een café of restaurant wel vijftig bezoekers binnen en vijftig buiten ontvangen, maar niet honderd buiten en niemand binnen. Dat is raar. Het virus verspreidt zich veel beter binnen, dus als iedereen buiten kan en wil zitten, laat dat dan toe. Dus houdt het maximum per horecabedrijf op 100, met uiterlijk 50 binnen of 100 buiten.”

Bekijk hier de uitspraak van PVV-leider Wilders:

Van Lienden

Veel fracties hebben nog vragen over de mega-mondkapjesdeal met Sywert van Lienden: ,,Een ondernemer mag een normale winst maken, maar je moet geen slaatje slaan uit een crisis”, zei De Vries (VVD). ,,Het is verwerpelijk als je zegt zonder winstoogmerk te werken en dat wel doet.” Ook het CDA wil weten of Van Lienden het overheids-convenant geschonden heeft door negen miljoen euro op te strijken terwijl de afspraak was ‘zonder winstoogmerk’ te werken: ,,Als die afspraak er was en geschonden is, dan geven we alle steun aan de minister om actie te ondernemen", zei Kamerlid Joba van den Berg over haar partijgenoot - Van Lienden schreef mee aan het CDA-verkiezingsprogramma. ,,En bij Van Lienden geldt dan ook nog dat hij zei: ‘ik doe het om niet’. Dan kan je dus niet negen miljoen euro aan het eind overhouden.” Oppositiepartijen PVV en Denk willen dat het kabinet de miljoenenwinst terugvordert. Peter Kwint (SP) om een aanvullend onderzoek door de Rekenkamer naar de manier waarop het kabinet hulpmiddelen en apparatuur heeft ingekocht.

Bekijk hier het gesprek tussen Kuzu (Denk) en Van den Berg (CDA):

Vaccinatiecampagne

Het aantal inentingen stijgt ondertussen gestaag. Vandaag kunnen mensen uit geboortejaar 1982 een prikafspraak maken en passeert Nederland naar verwachting ook de tien miljoenste coronavaccinatie. Voor begin september moet iedereen die dat wil volledig gevaccineerd kunnen zijn - ondanks (leverings)tegenvallers rond Janssen. Andere landen besluiten ook kinderen vanaf 12 jaar in te enten, Nederland wacht nog op op advies hierover van de Gezondheidsraad.

Kwetsbare kinderen ook een vaccin?

D66 wil dat het kabinet kinderen met astma of een spierziekte - zij krijgen vaak ook al een griepprik - de optie biedt voor een coronavaccin: ,,Ouders vragen erom, andere landen als de VS, Duitsland en Frankrijk doen het of beginnen er ook mee. Ik vraag voor deze groep de keuzevrijheid”, zei Tweede Kamerlid Jan Paternotte. Hij wil ook dat mensen alsnog zelf voor Janssen kunnen kiezen, het vaccin waarbij je aan één prik genoeg hebt. Ongeveer 13.000 mensen hebben ervoor gekozen het coronavaccin van Janssen niet te nemen. Zij hebben via de GGD een nieuwe prikafspraak gemaakt en krijgen nu het vaccin van Pfizer en BioNTech of dat van Moderna. Dat laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland weten. In totaal stonden ongeveer 140.000 afspraken voor het Janssen-vaccin gepland. Het gaat om mensen die in 1967, 1968 en 1976 zijn geboren. Mensen in die geboortejaren hadden het vaccin van Janssen toegewezen gekregen. Het kabinet heeft gisteren besloten om het middel van Janssen niet meer te gebruiken voor nieuwe afspraken. Het is niet uit te sluiten dat mensen na vaccinatie een zeldzame en gevaarlijke bijwerking oplopen. De kans op die bijwerking is klein, maar de kans dat jonge volwassenen ernstig ziek worden van een coronabesmetting is ook heel klein. Daarom adviseerde de Gezondheidsraad om andere vaccins voor die leeftijdsgroepen te gebruiken.

