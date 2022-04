Peiling: massale steun voor koppeling AOW aan minimumloon

Uit een peiling in opdracht van vakbond FNV blijkt dat vier op de vijf Nederlanders de koppeling wil behouden. Onder ouderen is die steun groter dan onder jongeren, maar ook in de groep onder de 35 jaar is een meerderheid voor behoud van de koppeling. Het kabinet wil juist van de koppeling af omdat die te duur wordt. De regering wil het minimumloon namelijk extra verhogen. Als de AOW dan automatisch meestijgt kost dat jaarlijks ruim 2 miljard euro extra.

Dat ouderen massaal voor zijn is begrijpelijk. De afgelopen jaren steeg de AOW, dankzij de koppeling. De aanvullende pensioenen stegen voor de meeste mensen niet. Dankzij de hogere AOW bleef het koopkrachtverlies beperkt. Als de AOW niet meer automatisch mee stijgt zal dat de koopkracht van gepensioneerden nog verder aantasten is de vrees.

Dat de koppeling duur wordt is niet van invloed op de steun. Zowel mensen die het bedrag wisten als zij die dat niet wisten steunen de koppeling in gelijke mate. Ook de politieke voorkeur van mensen maakt weinig verschil. Kiezers van linkse partijen zijn vaker voor het behoud van de koppeling, maar ook bij de liberale partijen, VVD, D66 en Volt, is een meerderheid van de kiezers voor.

Motie Eerste Kamer aangenomen

De vraag is of het kabinet de ontkoppeling voor elkaar krijgt. Eerder nam de Eerste Kamer een motie aan die er voor pleit de koppeling in stand te houden.

